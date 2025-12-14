«Еще страшнее»: Михалков о проникновенном письме Ефремова после колонии Михалков пригласил Ефремова в театр «Мастерская 12», поверив в его раскаяние

Режиссер Никита Михалков рассказал, что взял актера Михаила Ефремова в свою команду театра «Мастерская 12», так как он за время заключения изменился и осознал причины трагедии. Иначе «это кончилось бы еще страшнее», отметил он в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «78».

То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта, — подчеркнул Михалков.

Михалков уточнил, что приглашение Ефремова не связано с желанием привлечь внимание к громкому имени. По словам режиссера, он руководствовался личной оценкой состояния актера и его готовности начать новый этап в профессии.

Режиссер также рассказал, что после освобождения Ефремов сам написал ему письмо, в котором заявил о готовности изменить свою жизнь и вернуться к творческой работе. Михалков добавил, что он поверил в искренность этих слов и решил дать актеру возможность вновь выйти на сцену.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.