14 декабря 2025 в 13:30

«Еще страшнее»: Михалков о проникновенном письме Ефремова после колонии

Михалков пригласил Ефремова в театр «Мастерская 12», поверив в его раскаяние

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер Никита Михалков рассказал, что взял актера Михаила Ефремова в свою команду театра «Мастерская 12», так как он за время заключения изменился и осознал причины трагедии. Иначе «это кончилось бы еще страшнее», отметил он в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «78».

То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта, — подчеркнул Михалков.

Михалков уточнил, что приглашение Ефремова не связано с желанием привлечь внимание к громкому имени. По словам режиссера, он руководствовался личной оценкой состояния актера и его готовности начать новый этап в профессии.

Режиссер также рассказал, что после освобождения Ефремов сам написал ему письмо, в котором заявил о готовности изменить свою жизнь и вернуться к творческой работе. Михалков добавил, что он поверил в искренность этих слов и решил дать актеру возможность вновь выйти на сцену.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.

Михаил Ефремов
Никита Михалков
актеры
театры
