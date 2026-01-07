Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:38

Константиновка, Липцы, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 января? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Гуляйполя, Диброва, Двуречанского, Доброполья, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Нового Шахово, Новодмитровки, Озерного, Покровска, Радьковки, Северска, Харькова и Шахово?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении ВС РФ с боями продвигаются из восточной части Гришино, а также увеличивают зону контроля севернее Покровска.

«На Добропольском направлении войска РФ продвигаются севернее Шахово, ведут бои за Новое Шахово. На Константиновском направлении ВС РФ занимают новые позиции в районе железнодорожного вокзала в Константиновке, продвигаются в Миньковке и в районе Майского. Есть успехи в Новомарково. На Краснолиманском направлении продолжается продвижение западнее Красного Лимана в сторону Святогорска. Идут бои в районе населенных пунктов Диброва и Озерное. Есть успехи в Резниковке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ с боями продвигаются в районе Старицы, в лесах у Лимана, в Волчанских Хуторах. На Великобурлукском направлении идут бои в районе Меловое — Хатнее, возле Двуречанского», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут ожесточенные бои возле Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Российская армия использует ТОС и авиацию. Тактические успехи отмечены в районе Старицы, в лесу возле Лимана, в районе Меловое — Хатнее. На Липцевском участке — без существенных изменений. Красный Лиман охватывается нашими войсками с флангов, пехота идет лесами, ВСУ ведут организованную оборону. Вчерашний „флаговтык“ ВСУ в Диброва ожидаемо оказался архивной „консервой“, бои в районе населенного пункта продолжаются», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

Российские войска добились значительного успеха в населенном пункте Константиновка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ вышли севернее улицы Соборности, одной из главных улиц этого города. Одновременно с этим несколько штурмовых групп при поддержке дроноводов прорвали оборону ВСУ в северо-восточной части Константиновки и вошли в город южнее села Новодмитровка. Днепропетровское направление. Продвигаемся на участке от Филии до Орехово. Участок севернее Дачного полностью зачищен ВС РФ. В Новопавловке продолжаются бои за северную и северо-западную часть. Харьковское направление. Продвигаемся с боями в районе Старицы, в Лиманских лесах, Волчанских Хуторах, в районе Меловое — Хатнее и возле Двуречанского», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

