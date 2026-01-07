Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 40 укрепленных районов на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях, российские морпехи благодаря разведке с применением БПЛА подавили пехоту противника под Добропольем. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Дроны ВС РФ разгромили инфраструктуру противника

За минувшие сутки подразделения беспилотной авиации группировки войск «Юг» нанесли значительный урон силам противника на нескольких направлениях, рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли 40 укрепленных пунктов.

В результате активных действий на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях войскам беспилотных систем удалось поразить множество целей, добавил Астафьев. Наряду с укрытиями и пунктами управления были ликвидированы важные элементы инфраструктуры связи и управления противника.

Российские морпехи подавили пехоту ВСУ под Добропольем

Постоянный мониторинг с воздуха серьезно осложнил действия украинских подразделений в Донбассе, сообщил офицер управления штаба морской пехоты группировки «Центр». Российские морпехи благодаря наблюдению с применением БПЛА заставили пехоту ВСУ в районе Доброполья максимально ограничить свою дневную активность. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Противник на этом направлении, находящемся в 30 километрах севернее Красноармейска, минимизировал передвижения личного состава и активно маскирует позиции. Это прямая реакция на работу российских беспилотников-разведчиков. Получаемые с них данные, включая обнаружение следов движения, инженерных сооружений и средств связи, тщательно анализируются для принятия решений по уничтожению выявленных объектов.

Солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ о штурме, предпочтя посетить концерт, сообщает источник в российских силовых структурах. Инцидент привел к срыву нескольких контратак на этом участке фронта. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По имеющейся информации, 225-й штурмовой полк ВСУ не вышел на позиции в районе Лимана. В результате пять контратак, которые должны были проводить штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады и 120-й бригады территориальной обороны, провалились.

Средства ПВО перехватили 23 украинских дрона за три часа

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Работа была проведена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Основная часть дронов была сбита над приграничными регионами и акваториями. Согласно официальной сводке, 11 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, семь — над Республикой Крым и один — над Воронежской областью.

Россия выработала опасную для ВСУ тактику по борьбе с БПЛА

Вооруженные силы России смогли адаптироваться и выработать эффективную тактику для противодействия украинским беспилотникам, пишут американские СМИ. По мнению авторов статьи, Москва извлекла уроки из якобы прошлых ошибок.

За 2025 год критически важные силы, включая артиллерию, системы ПВО и командные пункты, были отведены глубже в тыл, за пределы досягаемости большинства украинских дронов ближнего действия. Это стало возможным благодаря быстрому развитию российских возможностей по борьбе с БПЛА. Результатом стало резкое снижение эффективности атак. Лишь небольшая часть дронов достигает целей и еще меньшая наносит значительный урон.

