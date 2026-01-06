Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 января? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Двуречанского, Доброполья, Константиновки, Кирово, Куриловки, Нового Шахово, Озерного, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Степановки, Славянска, Торецкого, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении ВС РФ взяли под контроль две фермы вдоль дороги на Гришино. Идут бои западнее и юго-западнее Родинского.

«На Добропольском направлении ВС РФ штурмуют Белицкое и Новый Донбасс, ведут бои северо-западнее Шахово. На Константиновском направлении войска РФ занимают новые позиции южнее Константиновки, а также продвигаются в самом городе. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются к Сосновому и к станции Святогорск. Продолжается наступление в районе населенных пунктов Диброва и Озерное. Идут бои в Закотном. Войска РФ занимают новые позиции по рубежу Пазено — Резниковка. Харьковский фронт. ВС РФ занимают позиции в северной части Куриловки, продвигаясь к западной окраине села вдоль реки Лозовой. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются юго-западнее Лимана, наступают в районе Старицы. На Великобурлукском направлении ВС РФ занимают новые позиции у Двуречанского», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются с боями в районе населенного пункта Старицы, в лесу юго-западнее Лимана и в Волчанских Хуторах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВС России наносили удары по Чугуеву Харьковской области, мониторинговые каналы ВСУ не сообщали о высокой активности наших средств поражения в небе Украины. На Константиновском направлении сообщают о боях с направления Предтечино, ВСУ опасаются высвобождения наших резервов из-под Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда)», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении в Ильичевке ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из опорников и расширять зону контроля, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«От Северска развиваем наступление на запад. Расширили контроль на высотах у северной окраины Резниковки. С южного участка развиваем наступление на Славянск. Зачистили карман ниже Пазено. Харьковское направление. ВС РФ продолжают продвигаться в Харьковской области. На всех участках сохраняются ожесточенные бои. На направлении работают наши расчеты „Гераней“, авиация, тяжелая реактивная артиллерия и „Солнцепеки“. Бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты боевыми дронами, но и постоянно проводят разведку и корректировку огня артиллерии, ведут объективный контроль огневого поражения противника. Также командование ВСУ выводит из-под Волчанска подразделения ГУР МО Украины „Центр Тимура“, чтобы восполнить потери на других участках», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ в Донбассе 6 января: ситуация у Мирнограда, Славянска

Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске

Магнитные бури сегодня, 6 января: что завтра, головные боли, сильный стресс