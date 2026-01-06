Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 09:11

Наступление ВС РФ в Донбассе 6 января: ситуация у Мирнограда, Славянска

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 6 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Бои и события в Донбассе во вторник, 6 января: обстановка на фронте сегодня

«На Красноармейском направлении наши войска установили контроль над территорией двух ферм вдоль дороги на Гришино, есть успехи и восточнее села. Западнее и юго-западнее Родинского идут бои, наши бьют ФАБ по позициям врага. ВСУ контратакуют на западных окраинах Суворово и Сухецкого. Наши штурмуют Белицкое и Новый Донбасс. Северо-западнее Октябрьского (Шахово) российские подразделения ведут бои за карьеры огнеупорных руд и в районе урочища. С Константиновского фронта новостей нет», — передает военный блогер Олег Царев.

По его словам, армия России продвигается на запад от Северска, есть успехи в западной части Резниковки, расширена зона контроля над высотами над селом.

«На Краснолиманском направлении ВС РФ выбивают вражескую технику на западе от Красного Лимана, в районе Стародубовской плотины. Вдоль ж/д наши пробиваются к Сосновому и станции Святогорск. К Яровой гвардейцы подошли с северо-запада и северо-востока. Идут бои за опорные пункты юго-восточнее дороги у Коровьего Яра, а также в парке „Святые Горы“», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Дневник десантника» пишет, что на Северском направлении сейчас идут активные бои в Закотном.

«В Ильичевке продолжаем выбивать противника из опорников и расширять территорию контроля. От Северска развиваем наступление на запад. Расширили контроль на высотах у северной окраины Резниковки. С южного участка развиваем наступление на Славянск. Зачистили карман ниже Пазено», — добавил источник.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что подразделения ГрВ «Центр» продвигаются в направлении Доброполья и ведут ожесточенные встречные бои в направлении Дружковки.

«Наши штурмовые группы зашли в Белицкое и Новый Донбасс. „Качели“ в западной части Суворово и Сухецком, противник продолжает попытки проникновения в Родинское, где 9-я бригада проводит зачистку. Бои западнее и юго-западнее Родинского. Наши средства дистанционного поражения постоянно выявляют и уничтожают штурмовые группы ВСУ в посадках. Взяты под устойчивый контроль две фермы вдоль дороги на Гришино. В районе третьей — встречные бои. ВС РФ выбивают противника из Гришино. Северо-западнее Октябрьского (Шахово) наши подразделения ведут бои за карьеры огнеупорных руд и в районе урочища. Восстановлен контроль над Артемовкой (Софиевкой), где противник предпринимает контратаки», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Малиновка, Васютинское, Степановка, Миньковка, Закотное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль. Подразделения группировки войск „Центр“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Торское, Новоалександровка, Доброполье, Белицкое, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

Донбасс
Покровск
Мирноград
Славянск
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
