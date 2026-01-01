Лютые морозы и дубак до -30? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Начало февраля 2026 года в Москве, согласно долгосрочным прогнозам, обещает быть типичным для этого зимнего месяца — холодным, снежным и переменчивым. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 февраля, ждать ли лютых морозов и дубака до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале февраля

В воскресенье, 1 февраля, в Москве ожидается пасмурная погода с температурой днем около -3 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до -13 градусов. В понедельник, 2 февраля, возможно небольшое потепление до 0 градусов днем, однако ночью снова ударят морозы до -9 градусов. Среда, 4 февраля, и четверг, 5 февраля, принесут усиление холода. Дневная температура составит около -5 градусов, а ночная — от -7 до -12 градусов.

В пятницу, 6 февраля, и субботу, 7 февраля, днем будет — от -6 до -8 градусов, а ночью мороз усилится до -13 градусов. В воскресенье, 8 февраля, ожидается некоторое смягчение мороза днем до 0 градусов, однако ночи останутся студеными, с температурой около -12 градусов.

Завершающие дни периода — понедельник, 9 февраля, и вторник, 10 февраля, — прогнозируются с температурным фоном, характерным для начала месяца. Днем воздух прогреется до -1 градуса, а ночью снова подморозит до -9 градусов. На протяжении всей декады световой день будет постепенно увеличиваться, прибавляя к 10 февраля почти два часа по сравнению с первым днем месяца. Осадки в виде снега, согласно климатическим нормам, будут выпадать регулярно.

Таким образом, в российской столице в начале февраля лютых морозов и дубака до -30 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля

В Санкт-Петербурге, по предварительным прогнозам, 1 и 2 февраля днем прогнозируется около -2 градусов, а к 5 и 6 февраля столбик термометра может опуститься до -6 градусов. Ночные заморозки будут более значительными. В начале первой декады февраля — от -5 до -6 градусов. В конце декады — до -10 градусов. Из-за высокой влажности воздуха, характерной для Санкт-Петербурга, и умеренного ветра ощущаться температура будет на несколько градусов ниже.

Основным типом осадков в этот период станет снег. Погода в Северной столице будет преимущественно пасмурной, а осадки ожидаются достаточно часто. Наиболее вероятны снегопады в первые дни периода, а также 9 и 10 февраля. Атмосферное давление будет в целом высоким и стабильным, постепенно повышаясь с 750 до 763 миллиметров ртутного столба, что свидетельствует о господстве холодных воздушных масс. Ветер ожидается умеренным, преимущественно юго-западного и южного направлений, со средней скоростью 3–5 м/с.

