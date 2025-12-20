Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Первая декада января 2026 года в Москве будет морозной и снежной, что соответствует климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в середине зимы, ждать ли градных дождей и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале января

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru заявила, что снежный покров сформируется в Москве в последние дни 2025 года и также сохранится в начале января.

«Рассчитываем, что все-таки к Новому году снежный покров сформируется. Другое дело, что его высота будет ниже климатической нормы, где-то 7, а максимум 10 см. Но температура воздуха будет отрицательная, а значит, снег таять не будет» — отметила она.

По предварительным данным метеоцентров, начало нового года встретит москвичей пасмурной и морозной погодой. В четверг, 1 января, дневная температура составит около -5 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. В пятницу, 2 января, ожидаются такие же погодные условия. Пик холода придется на период с 3 по 7 января. В воскресенье, 4 января, и понедельник, 5 января, ночная температура достигнет -11 градусов. Во вторник, 6 января, ночью столбик термометра опустится до -12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После 7 января наметится тенденция к постепенному, но очень медленному потеплению. В среду, 8 января, дневная температура составит около -6 градусов. К пятнице, 10 января, столбики термометров будут находиться на отметке в районе -4 градусов, а ночью будет держаться мороз около -9 градусов. В течение всего периода вероятны осадки в виде снега, особенно в первые дни января. Ветер будет преимущественно юго-западным и западным, умеренной силы.

Таким образом, в российской столице в начале январе 2026 года градных дождей и тепла до +10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале января

Первая декада января 2026 года в Санкт-Петербурге обещает соответствовать классической норме. Жителей города ждут устойчивые отрицательные температуры, короткий световой день и высокая вероятность осадков, которые создадут зимнюю атмосферу в период новогодних каникул.

Встречать Новый год петербуржцы будут при небольшом морозе. В ночь на 1 января температура воздуха составит около -2 градусов с небольшим снегопадом. Днем 1 января ожидается около -1 градуса, а к ночи столбик термометра опустится до -7 градусов. Погода будет пасмурной, что типично для этого времени года.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Период с 2 по 10 января будет достаточно холодным в Северной столице. Согласно прогнозам, дневная температура будет колебаться в диапазоне от -4 до -6 градусов, а ночная достигнет значений от -8 до -10 градусов.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 21 декабря: ждать ли снега и похолодания

Магнитные бури сегодня, 20 декабря: что завтра, апатия, проблемы со сном

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Анатолия Лобоцкого