14 марта 2026 в 08:08

Рация вместо мобильника: как настроить частоту в городе и обойти штрафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В условиях участившихся ограничений мобильного интернета жители Москвы и других городов-миллионников все чаще задумываются об использовании портативных раций как о надежном способе коммуникации. Это устройство позволяет сохранять контакт с близкими автономно, однако работа в эфире требует строгого соблюдения правил, чтобы ваше общение оставалось в рамках закона. В этом материале мы разберем, какие существуют разрешенные частоты раций в РФ и как пользоваться ими без риска для кошелька.

Как правильно настроить рацию

Для гражданского использования в России выделено три основных диапазона, где регистрация устройств не требуется: это LPD (433 МГц), PMR (446 МГц) и CB (27 МГц). Если вы приобрели популярную современную модель, вам нужно знать, как настроить частоту рации на один из этих участков. Самый простой способ — выбрать каналы с 1 по 8 в диапазоне PMR или с 1 по 69 в диапазоне LPD, которые уже зашиты в память большинства бытовых устройств. Просто убедитесь, что на экранах всех ваших аппаратов горят одинаковые цифры, например, 446.006 МГц для первого канала PMR.

Какие частоты под запретом

Однако в радиоэфире существуют «святые» участки, которые обычным гражданам разрешено только слушать: категорически запрещено выходить на передачу на частотах МВД, МЧС, скорой помощи и авиации. За использование этих каналов предусмотрена ответственность: за нарушение правил использования радиочастот штраф для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей с возможной конфискацией устройства. Чтобы избежать неприятностей, изучите разрешенные частоты раций в РФ заранее и не нажимайте кнопку вызова, если на экране отображаются цифры из спецдиапазонов, таких как 148, 172 или 450 МГц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование рации на улице — риски

Если к вам на улице подойдет сотрудник полиции и увидит рацию, сохраняйте спокойствие: само по себе ношение и использование радиостанции в гражданских диапазонах абсолютно законно. В такой ситуации достаточно показать, что прибор настроен на открытый канал, и объяснить цель использования. Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и легально использовать более мощную технику, мы рекомендуем за неделю получить 4-ю или 3-ю радиолюбительскую категорию. Это дает право на официальный позывной, возможность общаться на десятки километров через городские репитеры (они поддерживают бесперебойность связи) и работать в КВ-эфире, выходя на связь с целым миром.

Как официально получить свой позывной

Сдать экзамен на категорию можно бесплатно в региональном отделении Союза радиолюбителей России или через ГРЧЦ: после проверки знаний основ электротехники и правил эфира вы получите свидетельство и разрешение на эксплуатацию. Официальный позывной — это ваш паспорт в мире радиосвязи, который открывает доступ к профессиональному сообществу и гарантирует отсутствие претензий со стороны контролирующих органов. Понимая, как настроить частоту рации правильно, вы обеспечиваете безопасность своей семьи и сохраняете чистоту эфира для экстренных служб.

Ранее мы рассказывали, как выбрать и где купить хорошую рацию.

Виктория Семенова
В Кремле ответили, сходятся ли Россия и США во мнениях по экспорту нефти
Песков заявил о незаменимости российской нефти на мировом рынке
Два человека пострадали при опрокидывании грузовика на автомобиль в Москве
Названы необходимые условия для получения страховой пенсии
Политолог ответил, выгоден ли России развал Евросоюза
«Загоняют в человейники»: Миронов предложил революцию в ипотеке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 марта: инфографика
На экс-главу института Минобороны России подали в суд за коррупцию
Посольство ответило на обвинения в причастности России к удару по Ираку
В Японии обнародовали подробности запуска баллистической ракеты КНДР
В МВД раскрыли, чем грозит покупка водительских прав в интернете
Кошатникам рассказали, почему их питомцы часто прячутся под одеяло
Атака на Кубань, Николаевка в клещах: новости СВО на утро 14 марта
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» испытают на СВО
Названо число погибших на Ближнем Востоке военных США
«Активность» России переполошила всю Польшу
Над Россией сбили почти 90 украинских БПЛА за ночь
Россиянам объяснили, какие продукты нельзя привозить из Италии
Москвичам пообещали температуру на шесть градусов выше нормы
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

