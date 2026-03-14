Рация вместо мобильника: как настроить частоту в городе и обойти штрафы

В условиях участившихся ограничений мобильного интернета жители Москвы и других городов-миллионников все чаще задумываются об использовании портативных раций как о надежном способе коммуникации. Это устройство позволяет сохранять контакт с близкими автономно, однако работа в эфире требует строгого соблюдения правил, чтобы ваше общение оставалось в рамках закона. В этом материале мы разберем, какие существуют разрешенные частоты раций в РФ и как пользоваться ими без риска для кошелька.

Как правильно настроить рацию

Для гражданского использования в России выделено три основных диапазона, где регистрация устройств не требуется: это LPD (433 МГц), PMR (446 МГц) и CB (27 МГц). Если вы приобрели популярную современную модель, вам нужно знать, как настроить частоту рации на один из этих участков. Самый простой способ — выбрать каналы с 1 по 8 в диапазоне PMR или с 1 по 69 в диапазоне LPD, которые уже зашиты в память большинства бытовых устройств. Просто убедитесь, что на экранах всех ваших аппаратов горят одинаковые цифры, например, 446.006 МГц для первого канала PMR.

Какие частоты под запретом

Однако в радиоэфире существуют «святые» участки, которые обычным гражданам разрешено только слушать: категорически запрещено выходить на передачу на частотах МВД, МЧС, скорой помощи и авиации. За использование этих каналов предусмотрена ответственность: за нарушение правил использования радиочастот штраф для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей с возможной конфискацией устройства. Чтобы избежать неприятностей, изучите разрешенные частоты раций в РФ заранее и не нажимайте кнопку вызова, если на экране отображаются цифры из спецдиапазонов, таких как 148, 172 или 450 МГц.

Использование рации на улице — риски

Если к вам на улице подойдет сотрудник полиции и увидит рацию, сохраняйте спокойствие: само по себе ношение и использование радиостанции в гражданских диапазонах абсолютно законно. В такой ситуации достаточно показать, что прибор настроен на открытый канал, и объяснить цель использования. Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и легально использовать более мощную технику, мы рекомендуем за неделю получить 4-ю или 3-ю радиолюбительскую категорию. Это дает право на официальный позывной, возможность общаться на десятки километров через городские репитеры (они поддерживают бесперебойность связи) и работать в КВ-эфире, выходя на связь с целым миром.

Как официально получить свой позывной

Сдать экзамен на категорию можно бесплатно в региональном отделении Союза радиолюбителей России или через ГРЧЦ: после проверки знаний основ электротехники и правил эфира вы получите свидетельство и разрешение на эксплуатацию. Официальный позывной — это ваш паспорт в мире радиосвязи, который открывает доступ к профессиональному сообществу и гарантирует отсутствие претензий со стороны контролирующих органов. Понимая, как настроить частоту рации правильно, вы обеспечиваете безопасность своей семьи и сохраняете чистоту эфира для экстренных служб.

