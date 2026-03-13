Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:20

Быть на связи: как выбрать рацию для «бетонного» города — инструкция

Как выбрать рацию для города и как связаться с семьей без сотовой связи — подсказки Как выбрать рацию для города и как связаться с семьей без сотовой связи — подсказки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, столкнулись с серьезным вызовом: отсутствие стабильной мобильной связи и интернета парализует привычную жизнь. У людей срываются важные сделки, отменяются деловые встречи и рушатся личные планы, но выход есть: находчивые горожане начали присматриваться к радиосвязи. В этой статье мы подробно разберем, как выбрать рацию для города, чтобы оставаться в контакте с близкими и коллегами.

Главное преимущество рации перед телефоном заключается в ее полной автономности от базовых станций оператора: сигнал идет напрямую от одного устройства к другому. Это бесплатно, надежно и работает мгновенно при нажатии одной кнопки. Однако в мегаполисе радиоволнам мешают бетонные стены и электромагнитные помехи, поэтому важно знать, как связаться с семьей без сотовой связи максимально эффективно.

Чтобы приобрести надежное устройство, позволяющее общаться при выходе на лицу на расстоянии хотя бы полутора километров, а не игрушку, обратите внимание на следующие характеристики:

  • диапазон частот: для плотной застройки выбирайте модели, работающие в дециметровом диапазоне (UHF), так как короткие волны лучше проникают внутрь зданий;

  • мощность: оптимальный показатель для города составляет от 5 до 8 Ватт;

  • емкость аккумулятора: выбирайте модели с батареей не менее 1800-2000 мАч;

  • наличие субтонов: эта функция позволит вам закрыть свой канал от посторонних шумов и разговоров.

Рация вместо мобильника: как настроить частоту в городе и обойти штрафы Рация вместо мобильника: как настроить частоту в городе и обойти штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Субтоны — это своего рода «цифровой замок», который позволяет вашей рации игнорировать чужие разговоры на той же частоте: устройство откроет динамик только тогда, когда поймает сигнал с вашим специфическим кодом. Для настройки сети из 2–3 устройств достаточно выбрать один и тот же номер субтона (CTCSS или DCS) в меню каждой рации: после этого вы будете слышать только своих близких, даже если на этой же волне работают строители или охранники. Это незаменимое решение для мегаполиса, которое превращает общую частоту в ваш персональный защищенный канал связи.

Приобретать технику лучше в специализированных магазинах радиосвязи или проверенных магазинах электроники, ориентируясь на крупных производителей из Юго-Восточной Азии, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества. В среднем, надежная рация в Москве и области стоит от 3 до 7 тысяч рублей за единицу.

Чтобы не остаться с разряженным устройством, обеспечьте себе несколько вариантов питания: заряжайте прибор дома от сети и в автомобиле через специальный адаптер. В условиях полного отсутствия электричества выручит кабель-преобразователь для повербанка или кейс для обычных пальчиковых батареек. Помните, что знание того, как выбрать рацию для города, обеспечит вам спокойствие, а понимание того, как связаться с семьей без сотовой связи, поможет сохранить теплоту отношений в любой ситуации.

Ранее мы рассказывали, как настроить приватность в ВК и скрыть время своего появления в соцсети.

связь
мобильный интернет
советы
сообщения
общество
безопасность
ограничения
Москва
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог ответил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
В 79 регионах России упростили получение льгот для многодетных семей
Генсек ООН выдвинул жесткое требование к Израилю и «Хезболле»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.