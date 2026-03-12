Весенний осмотр: готовим триммер и культиватор к работе — советы бывалых

После зимнего простоя электро- и бензоинструмент требует обязательной проверки — иначе первый же выезд на участок рискует закончиться поломкой. Разберемся, как подготовить триммер к сезону и привести в порядок остальную технику быстро и грамотно.
Триммер: бензиновый и электрический
Бензиновый триммер: слейте старый бензин — топливо, простоявшее более 30 дней, теряет октановое число и смолит карбюратор. Залейте свежую смесь в правильной пропорции (обычно 1:50 по инструкции). Замените свечу зажигания — она стоит 100–150 рублей и избавит от головной боли с запуском. Промойте воздушный фильтр или замените, если он масляный и забитый.
Электрический и аккумуляторный триммер: осмотрите кабель на трещины и оплавления, проверьте штекеры. Аккумулятор зарядите полностью перед первым запуском — литий-ионные батареи после зимы требуют калибровки.
У обоих типов: осмотрите головку с леской — леска пересыхает и крошится, замените катушку заранее. Проверьте нож (если есть) на сколы и погнутость.
Культиватор и газонокосилка
Культиватор: очистите фрезы от налипшей земли и растительных остатков, проверьте крепление фрез — болты закисают за зиму. Смажьте подвижные части согласно инструкции.
Газонокосилка: заточите или замените нож — тупой нож рвет траву, а не режет, газон желтеет. Проверьте уровень масла в двигателе (бензиновые модели). Очистите деку от старой травы: слой прошлогодней зелени под корпусом гниет и разъедает металл.
Что пора менять, а не реанимировать
Зимой многие инструменты простаивали в сараях и гаражах, и к началу сезона стоит внимательно осмотреть их состояние. Иногда небольшая чистка, смазка или заточка действительно возвращают технику к жизни. Но бывают ситуации, когда попытки «реанимировать» инструмент только отнимают время и могут даже сделать работу небезопасной.
Опытные садоводы советуют трезво оценивать состояние ключевых узлов: если деталь уже выработала ресурс или повреждена, разумнее заменить ее сразу. Это избавит от поломок в самый разгар работ и позволит технике служить еще не один сезон. Ниже — несколько случаев, когда специалисты рекомендуют не тянуть с заменой.
Триммер, у которого треснул редуктор или сгорела обмотка мотора, — ремонт часто сопоставим с ценой нового.
Аккумулятор, который не держит заряд дольше 10–15 минут при исправной технике, — под замену.
Нож косилки с трещиной — работа с ним опасна: обломок летит со скоростью пули.
Техника безопасности: обязательно
Прочитайте сначала нашу инструкцию, а уже потом — включайте инструменты и приступайте к работе.
Никогда не проверяйте вращение ножа или фрезы руками — только визуально, при отключенном питании.
При работе с бензиновым инструментом — подальше от открытого огня, заправка только на улице.
Защитные очки и плотные брюки при работе с триммером — леска и камни бьют жестко и неожиданно.
Знать, как подготовить триммер к сезону, и не пожалеть об этом в разгар работ — значит потратить час сейчас и сэкономить нервы и деньги потом. Техника уважает внимание.
