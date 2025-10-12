Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 08:30

Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение

Ремонт газонокосилки своими руками — что делать, если она глохнет и не косит траву Ремонт газонокосилки своими руками — что делать, если она глохнет и не косит траву Фото: Shutterstock/FOTODOM

Газонокосилка — незаменимый помощник на даче и в загородном доме. Она превращает трудоемкий процесс стрижки газона в быстрое и приятное занятие, экономя время и силы. Аккуратный газон радует глаз и создает ухоженный вид участка. Однако любая техника иногда выходит из строя, и знание базовых принципов ремонта газонокосилки своими руками поможет сэкономить на визите в сервис.

Популярные виды и частые поломки

Наибольшее распространение получили бензиновые и электрические газонокосилки. Первые мощнее и автономнее, вторые проще в обслуживании. Самые распространенные неисправности включают проблемы с запуском двигателя, затупление ножей, засорение фильтров, перегрев мотора и повреждение электропроводки. Владельцы также сталкиваются с сильной вибрацией, посторонним шумом и неравномерным срезом травы.

Почему газонокосилка не работает

Если двигатель не заводится, причины могут быть в отсутствии или низком качестве топлива, засоренном воздушном фильтре, неисправной свече зажигания или проблемах с карбюратором. Когда техника заводится и сразу глохнет, виноваты забитые фильтры, поврежденная изоляция проводов, неисправный привод воздушной заслонки или засоренный топливный клапан. Плохое качество среза травы указывает на затупленные или неправильно установленные ножи.

Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговая инструкция по ремонту

Не обязательно везти вышедший из строя инструмент к мастеру.

  1. Проверьте уровень топлива в баке и замените старый бензин на свежий, если техника долго простояла.

  2. Осмотрите и очистите воздушный фильтр от пыли и грязи или замените его новым.

  3. Выкрутите свечу зажигания, очистите ее наждачной бумагой и проверьте зазор между электродами — он должен составлять 0,5–0,65 мм.

  4. Осмотрите провода на предмет повреждения изоляции и при необходимости замените их.

  5. Снимите и заточите ножи, убедитесь в правильности их установки.

  6. Очистите корпус от налипшей травы и проверьте надежность крепления всех деталей.

Ремонт газонокосилки своими руками в большинстве случаев занимает не больше часа и не требует специальных навыков.

Правильный уход — залог долгой службы

Регулярно проверяйте уровень масла и меняйте его согласно инструкции производителя. Очищайте корпус и ножи после каждого использования, следите за состоянием фильтров. На зиму сливайте топливо из бака, чтобы оно не портилось. Затачивайте ножи минимум раз в сезон и храните технику в сухом помещении. Своевременное обслуживание предотвращает серьезные поломки и продлевает срок службы оборудования.

Ранее мы рассказывали, как защитить сад от вредителей.

