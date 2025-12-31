Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 18:46

MTV прекращает существование 31 декабря

MTV закрывает музыкальные каналы спустя 44 года

В последний день 2025 года прекращает вещание культовые музыкальные телеканалы под брендом MTV, передает Collider. Причиной стала растущая популярность социальных сетей среди аудитории. Телеканал работал 44 года.

В Великобритании и некоторых странах Европы такие каналы, как MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, будут удалены из линеек Sky и Virgin Media. Однако сам бренд MTV не уйдет в забвение, так как останутся специализированные подразделения, где будут показывать реалити-шоу, а также программы о культуре развлечений.

Тем временем появилась информация, что телеканал СТС полностью удалил со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины», содержащий упоминание ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Речь идет о шестой серии четвертого сезона.

Ранее стало известно, что роман главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» занял первое место в рейтинге издательства АСТ. Всего в списке представлено 30 произведений. В десятку также вошли книги Захара Прилепина «Тума» и Гузель Яхиной «Эйзен».

телеканалы
культура
происшествия
шоу-бизнес
