23 января 2026 в 09:24

«Я очень расстроена»: Ковальчук о своем участии в популярном шоу

Актриса Анна Ковальчук разочарована отсутствием дочери на шоу «Дуэты»

Анна Ковальчук Анна Ковальчук Фото: Juliya Khanina/Global Look Press
Актриса Анна Ковальчук расстроилась, что ее близкие не стали участниками популярного музыкального шоу «Дуэты», передает портал «7Дней.ру». В проекте звезды исполняют хиты в паре с неизвестным партнером, личность которого раскрывается лишь в конце.

Я очень волнуюсь, потому что очень хочу увидеть одного человека, или двоих, троих — может быть, папа, Иван Колесников или дочь моя Злата. Но Злата точно нет, потому что я ее встретила на завтраке, она была в пижаме, и я очень расстроена, — отметила артистка.

До этого телевизионный сериал «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России. Он стал самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Почетный сертификат был вручен Ковальчук.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что видит причину второй волны своей популярности в стабильности. Она отметила, что сейчас остается такой же, какой была 20–30 лет назад. Артистка также подчеркнула, что каждый раз радуется овациям как ребенок, и назвала постоянство своим главным преимуществом.

