Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности

Певица Татьяна Буланова видит причину второй волны своей популярности в стабильности. В беседе с «Леди Mail» она отметила, что сейчас остается такой же, какой была 20–30 лет назад.

У меня совершенно не поменялись ценности, восприятие жизни и восприятие себя относительно мира и всего окружающего. Поэтому, в общем, абсолютно все так же, как и было 30 лет назад, — рассказала она.

Буланова также призналась, что до сих пор волнуется перед выступлениями — хотя и меньше по сравнению с первым разом, но уверенности нет. Она подчеркнула, что каждый раз радуется овациям как ребенок, и назвала постоянство и стабильность своим главным преимуществом.

Также певица Буланова рассказала, что танцоры покинули ее в самый разгар популярности без объяснения причин. Она отметила, что не стала уговаривать артистов остаться или выяснять причины их ухода. Буланова отметила, что после их ухода перед ней остро встала задача в сжатые сроки найти замену. По ее словам, новый состав сформировали в сжатые сроки, чтобы не нарушать плотный гастрольный график.