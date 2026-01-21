Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:57

«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки

Буланова: «энергосберегающие» танцоры ушли из коллектива без объяснения причин

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Певица Татьяна Буланова, недавно пережившая всплеск популярности благодаря вирусной «энергосберегающей» подтанцовке, сообщила «Леди Mail», что танцоры покинули ее в самый разгар популярности без объяснений причин. Она отметила, что не стала уговаривать артистов остаться или выяснять причины их ухода.

Просто они сказали: мы уходим. Ну, уходите. Мы их отпустили, и все. Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать. А я уговаривать не стала, — объяснила певица.

Буланова отметила, что после их ухода перед ней остро встала задача в сжатые сроки найти замену. По ее словам, новый состав сформировали в сжатые сроки, чтобы не нарушать плотный гастрольный график.

Как рассказала певица, сначала на замену приехали две более опытные танцовщицы, которые быстро влились в работу. А спустя примерно 10 дней, на следующем этапе гастролей, к ним присоединились молодые профессиональные хореографы, добавила она.

Очень хорошенькие, молоденькие, очень приятные. Молодцы, конечно! — поделилась Буланова.

Ранее Буланова поздравила с Новым годом российских бойцов, которые находятся в зоне военной спецоперации. Певица пожелала бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Татьяна Буланова
певицы
танцоры
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.