«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки Буланова: «энергосберегающие» танцоры ушли из коллектива без объяснения причин

Певица Татьяна Буланова, недавно пережившая всплеск популярности благодаря вирусной «энергосберегающей» подтанцовке, сообщила «Леди Mail», что танцоры покинули ее в самый разгар популярности без объяснений причин. Она отметила, что не стала уговаривать артистов остаться или выяснять причины их ухода.

Просто они сказали: мы уходим. Ну, уходите. Мы их отпустили, и все. Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать. А я уговаривать не стала, — объяснила певица.

Буланова отметила, что после их ухода перед ней остро встала задача в сжатые сроки найти замену. По ее словам, новый состав сформировали в сжатые сроки, чтобы не нарушать плотный гастрольный график.

Как рассказала певица, сначала на замену приехали две более опытные танцовщицы, которые быстро влились в работу. А спустя примерно 10 дней, на следующем этапе гастролей, к ним присоединились молодые профессиональные хореографы, добавила она.

Очень хорошенькие, молоденькие, очень приятные. Молодцы, конечно! — поделилась Буланова.

