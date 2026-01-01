Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 19:24

Буланова обратилась к бойцам СВО с двумя пожеланиями

Буланова пожелала бойцам СВО здоровья и скорейшего возвращения с победой

Певица Татьяна Буланова Певица Татьяна Буланова Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова поздравила с Новым годом российских бойцов, которые находятся в зоне военной спецоперации. В беседе с ТАСС певица пожелала бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Я поздравляю с Новым Годом всех бойцов СВО, желаю им здоровья и возвращения скорейшего домой с победой, — отметила звезда.

Ранее народный артист России Олег Газманов поздравил участников специальной военной операции с Новым годом, выразив им признательность за их службу. Он также отметил гордость за то, что его композиции служат источником вдохновения для военнослужащих.

Бойцов СВО в Новым годом также поздравила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она назвала российских военнослужащих главными людьми в стране.

До этого временный поверенный США в России Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от американского народа. Он пожелал здоровья, мира и благополучия. Дипломат назвал Новый год временем для размышлений и надежд и подчеркнул, что конфликты не должны определять будущее.

