«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой Симоньян назвала бойцов СВО главными людьми в России и поздравила с Новым годом

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, с Новым годом. В видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, она назвала бойцов главными людьми в стране.

Мы думаем о вас все время, мы благодарны вам, мы переживаем за вас. Мы знаем каждую минуту, что вы на передовой, что вы не просто элита, а самая настоящая «белая кость» нашей страны, что вы вообще главные люди сейчас в нашей стране, — сказала Симоньян.

В своем обращении она выразила безмерную гордость и поддержку военнослужащим, пообещав продолжать оказывать им помощь. Симоньян также пожелала бойцам в новом году вернуться к семьям живыми и невредимыми после «безоговорочной, абсолютной победы».

Ранее военнослужащие с Запорожского направления также записали новогоднее поздравление для россиян. Один из бойцов появился в кадре с упитанным трехцветным котом на руках. Военнослужащие пожелали в наступающем году только положительных эмоций и поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, которые помогают приближать общую победу.