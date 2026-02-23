Зимняя Олимпиада — 2026
Европейский Союз планирует ввести запрет на въезд в страны ЕС для всех участников специальной военной операции на территории Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД. По ее словам, Еврокомиссия активно работает над этим вопросом, передает ТАСС.

В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в боевых действиях на Украине, — сказала Каллас.

Ранее бразильский аналитик Лукас Лейроз заявил, что глава европейской дипломатии является главным сторонником русофобии в Европе. Эксперт сравнил ее с «лающим сторожевым псом».

До этого сообщалось, что ирландский журналист Чей Боуз назвал Каллас и ее мужа Арво Халлика нечестными и недальновидными из-за их двуличного отношения к России. Он подчеркнул, что, несмотря на критику спецоперации в Украине, компания, связанная с ее супругом, продолжала приносить сотни тысяч евро благодаря торговле с Россией.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что русофобские настроения и агрессивные высказывания со стороны Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, обусловлены их недостаточной образованностью и культурным уровнем. Она подчеркнула, что эта проблема может иметь значительные негативные последствия для международной обстановки.

