19 февраля 2026 в 01:43

«Сторожевой пес»: в Европе раскритиковали Каллас за слова о России

Лейроз: Каллас выступает сторожевым псом антироссийской политики в ЕС

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас — главный защитник русофобии в Европе, заявил изданию Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз. По его словам, она делает бессвязные и абсурдные заявления, не подкрепленные фактами, при этом выступая лающим «сторожевым псом».

Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом «сторожевого пса» европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления, — говорится в статье.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее мнению, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что список требований ЕС к РФ ждет незавидная участь.

Также Каллас выразила мнение, что идея миропорядка, основанного на правилах, была лишь иллюзией, и в реальности всегда доминировало право сильного. Несмотря на это, «закон джунглей» не исключает возможности сотрудничества, заверила она.

Бразилия
Кая Каллас
Россия
Европа
