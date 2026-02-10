Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что список требований ЕС к РФ по Украине ждет незавидная участь. Так она отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Кайя Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России для урегулирования украинского конфликта. Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать! — констатировала Захарова.

Ранее Каллас отметила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.

До этого американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.