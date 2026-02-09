Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 15:47

«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева

WSJ: тактический успех России оставил Украину без козырей в дипломатической игре

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Тактический успех российских войск на поле боя, достигнутый в том числе благодаря эффективности беспилотников, лишает Украину козырей в дипломатической игре, пишет американская газета Wall Street Journal. При этом ВСУ, как отметило издание, продолжают придерживаться старой тактики, которая не отличается высокой эффективностью.

Растущая эффективность российских беспилотников позволяет им вести битву на истощение, неотвратимо продвигаясь вперед сантиметр за сантиметром. Этот тактический успех лишает Киев козырей в дипломатической игре, вынуждая его под давлением рассматривать возможность уступки ключевых территорий, — говорится в статье.

Ранее британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.

До этого политолог Дмитрий Журавлев обозначил возможные ключевые условия России на переговорах с Украиной в Абу-Даби. Они включают сокращение личного состава ВСУ, запрет на размещение подразделений НАТО на украинской земле и предоставление гарантий защиты граждан РФ.

