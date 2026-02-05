Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:20

Политолог назвал главные требования России в Абу-Даби

Политолог Журавлев назвал сокращение ВСУ одним из главных условий РФ в Абу-Даби

Российская делегация Российская делегация Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Главные условия России на переговорах с Украиной в Абу-Даби могут заключаться в сокращении численности ВСУ, отказе от размещения войск НАТО на украинской территории и обеспечении гарантий безопасности населения РФ, сказал NEWS.ru гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Однако Европа и Киев не спешат соглашаться с требованиями Москвы, подчеркнул он.

Цель Украины и стоящей за ней Европы — либо продолжение конфликта, либо перемирие с возможностью в любой момент начать его снова, — уверен он.

В то же время политолог обратил внимание на заинтересованность США в достижении мира на Украине. По его мнению, Вашингтон хочет показать избирателям перед выборами в конгресс успех своей внешней политики.

По сути, за мир с Россией только Дональд Трамп и его сторонники, — добавил Журавлев.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.

Россия
Украина
переговоры
Абу-Даби
Никита Миронов
Н. Миронов
