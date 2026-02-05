Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 10:40

«Постоянно пытаются влезть»: Дмитриев о попытках ЕС сорвать мирный процесс

Дмитриев заявил о прогрессе по достижению мирного соглашения с Украиной

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит ТАСС, помешать этому процессу невозможно.

Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед. Но помешать невозможно, я полагаю. Ну, им сложно, но они стараются, — сказал он.

Утром 5 февраля в Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине с участием США, России и Украины. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию. Например, Франция и Великобритания заговорили о вводе войск на Украину, что подтверждает расширение НАТО.

Кирилл Дмитриев
Россия
Украина
США
переговоры
Абу-Даби
