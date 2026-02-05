Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:08

В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине

Депутат Чепа: Россия не меняла тон и позицию на переговорах по Украине в ОАЭ

Читайте нас в Дзен

Российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Москва с самого начала была нацелена на завершение конфликта и придерживалась договоренностей, достигнутых в американском Анкоридже.

Никакого изменения тональности со стороны российской делегации не было. Мы продолжаем настаивать на договоренностях, достигнутых в Анкоридже, — отметил Чепа.

Тональность, по его мнению, изменили европейские страны. Франция и Великобритания, обратил внимание депутат, говорят о вводе войск на Украину в случае нарушения договоренностей, что фактически означает продвижение НАТО на Восток, то есть игнорирование первопричин конфликта. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании, а также в отказе Европы от дальнейшей милитаризации и гонки вооружений.

Ранее обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.

Россия
Госдума
Алексей Чепа
мирные переговоры
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев оценил прогресс по мирному соглашению с Украиной
В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.