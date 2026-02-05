В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине Депутат Чепа: Россия не меняла тон и позицию на переговорах по Украине в ОАЭ

Российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Москва с самого начала была нацелена на завершение конфликта и придерживалась договоренностей, достигнутых в американском Анкоридже.

Никакого изменения тональности со стороны российской делегации не было. Мы продолжаем настаивать на договоренностях, достигнутых в Анкоридже, — отметил Чепа.

Тональность, по его мнению, изменили европейские страны. Франция и Великобритания, обратил внимание депутат, говорят о вводе войск на Украину в случае нарушения договоренностей, что фактически означает продвижение НАТО на Восток, то есть игнорирование первопричин конфликта. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании, а также в отказе Европы от дальнейшей милитаризации и гонки вооружений.

Ранее обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.