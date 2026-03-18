18 марта 2026 в 19:56

Минэнерго раскрыло, что творится на топливном рынке России

Минэнерго назвало контролируемой ситуацию на топливном рынке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ситуация на топливном рынке в России находится под контролем несмотря на волатильность цен из-за конъюнктуры внешних рынков углеводородов, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Спрос полностью обеспечен предложением, уточнили в министерстве.

На фоне сохраняющейся высокой конъюнктуры внешних рынков углеводородов наблюдается временная волатильность ценовой динамики. При этом ситуация на внутреннем рынке остается контролируемой, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперт по энергетике Кирилл Родионов сообщил, что Россия может начать наращивать объем добычи нефти во второй половине 2026 года. Он также отметил, что показатель в большей степени зависит от динамики квот ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти), а не от геополитических факторов.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти и временное ослабление санкций со стороны США обеспечивают российским энергетическим компаниям дополнительные доходы. По его словам, ситуация складывается таким образом, что компании, экспортирующие нефть и нефтепродукты, ориентируются на сложившиеся мировые цены.

