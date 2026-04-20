20 апреля 2026 в 07:05

«Русские отреагируют»: новое заявление Лаврова привело Запад в ужас

Аналитик Меркурис: слова Лаврова о красных линиях стали предупреждением НАТО

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о красных линиях Москвы стали важным предупреждением НАТО, заявил в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Североатлантическому альянсу нужно прислушаться к этому посланию главы МИД, поскольку военные провокации против РФ могут обернуться серьезной проблемой для всего Блока.

Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. <…> Он предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, российская сторона предельно ясно дала понять, что ситуация зашла слишком далеко. Если удары беспилотников по объектам в РФ с территории Прибалтики или Финляндии продолжатся, то на Западе не должны питать иллюзий, полагая, что Москва никак на это не ответит.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия готова оперативно ответить на действия НАТО в Арктике. Он заверил, что у страны есть достаточный потенциал, чтобы своевременно и адекватно реагировать на угрозы безопасности и национальным интересам, исходящие со стороны Альянса.

