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12 июня 2026 в 10:05

Пашинян взял однодневный отпуск

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял 12 июня однодневный отпуск, сообщает пресс-служба кабмина. Он опубликовал в своих профилях в соцсетях видео велопрогулки в Тавушской области Армении.

Пашинян сегодня, 12 июня, будет находиться в однодневном отпуске, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет точных договоренностей по встрече президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Он также отметил, что сперва нужно дождаться окончательного подведения итогов выборов в республике.

До этого глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов сообщил, что выборы в парламент Армении 7 июня прошли в соответствии с ее конституцией. Он добавил, что голосование было открытым и конкурентным.

Также первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армянское общество не поняло, что Пашинян тянет государство и народ в пропасть. По его словам, политик не смог получить безоговорочную победу на выборах, несмотря на использование административного ресурса и угроз.

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