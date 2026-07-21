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21 июля 2026 в 17:01

Володин заявил о радикальном изменении ситуации на топливном рынке

Володин заявил о скором радикальном изменении ситуации с топливом и ценами

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ситуация на топливном рынке в плане поставок и стоимости продукции в скором времени радикально изменится, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, положительная динамика начнется уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

Буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и в плане поставок, — сказал Володин на пленарном заседании.

Ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются. При этом Новак признал, что в отдельных субъектах ситуация все еще остается достаточно напряженной.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что мера помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий.

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