Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент

Реалистичный тюремный контент может принести пользу, заявил «Москве 24» криминалист, бывший оперативный сотрудник Михаил Игнатов. Он отметил, что контент о жизни в заключении может профилактировать правонарушения.

Но важно делать это в правильном ракурсе: не популяризировать тюремную романтику, а показывать истинную суть мест лишения свободы. Выкладывать суровую правду жизни — что там реально происходит, что люди теряют и с чем сталкиваются каждый день, — рассказал Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что кадры реального быта заключенных заставят потенциальных преступников задуматься о возможной ответственности. По его словам, в тюрьме предусмотрен жесткий график и тотальное отсутствие свободы.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что необходимо законодательно закрепить понятие «деструктивный контент» и его виды для эффективной блокировки такой информации в интернете. По ее словам, есть информация, не подпадающая под блокировку, но несущая аморальный смысл.