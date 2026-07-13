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13 июля 2026 в 19:13

Лантратова выступила с инициативой по борьбе с деструктивным контентом

Лантратова: в России нужен закон о деструктивном контенте

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Необходимо законодательно закрепить понятие «деструктивный контент» и его виды для эффективной блокировки такой информации в интернете, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург. По ее словам, есть информация, не попадающая под блокировку, но несущая аморальный смысл.

[В интернете] есть информация, которая, например, не попадает под блокировки контента. <...> У нас нет понятия, что такое «деструктивный контент», какие есть его виды. <…> Я очень долго билась за этот закон, но вот это то, что я не успела сделать, надеюсь, все-таки эту историю доведем до конца, — сказала она.

Ранее Министерство информации и телерадиовещания Индии потребовало от мессенджера Telegram срочно принять меры по борьбе с пиратским контентом и предоставить отчет в течение 15 дней. Ведомство выявило на платформе более 3 тыс. каналов, распространявших нелегальные копии фильмов и сериалов.

Кроме того, Таганский районный суд Москвы наложил на Telegram штраф в размере 3,5 млн рублей за размещение запрещенной в России информации. Протокол составлен за отказ мессенджера от мониторинга противоправного контента.

Общество
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Яна Лантратова
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