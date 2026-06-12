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12 июня 2026 в 10:04

Россиянам напомнили о сроках оплаты услуг ЖКХ по новым правилам

Депутат Колунов: по новым правилам россияне могут оплатить услуги ЖКХ до 15 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, празднование Дня России не повлияет на установленный срок внесения платежей.

С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит, — сообщил парламентарий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал запретить отключение коммунальных услуг за долги для семей с детьми. По его словам, тарифы «летят в космос» под предлогом модернизации ЖКХ, поэтому люди с маленькими доходами просто не справляются с постоянно возрастающей нагрузкой.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что жильцам в случае ошибки при оплате ЖКУ следует обратиться с заявлением в организацию, выставляющую платежный документ. К нему, продолжил парламентарий, нужно приложить чек, банковскую квитанцию, указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счет.

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