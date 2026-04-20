ПВО уничтожила над Россией 112 беспилотников за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 20 апреля уничтожили более сотни украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны.

В период с 20:00 мск 19 апреля до 07:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, БПЛА ликвидированы над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, несколько дронов сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Минобороны.

Ранее в Туапсе произошла массированная атака беспилотников, в результате которой погиб человек и пострадал еще один. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов. В районе морского порта зафиксировано возгорание, на месте работают экстренные службы, констатировал политик.