20 апреля 2026 в 07:14

ПВО уничтожила над Россией 112 беспилотников за ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 20 апреля уничтожили более сотни украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны.

В период с 20:00 мск 19 апреля до 07:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, БПЛА ликвидированы над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, несколько дронов сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Минобороны.

Ранее в Туапсе произошла массированная атака беспилотников, в результате которой погиб человек и пострадал еще один. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов. В районе морского порта зафиксировано возгорание, на месте работают экстренные службы, констатировал политик.

Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
