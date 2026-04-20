В Туапсе при атаке беспилотников погиб человек Кондратьев: мужчина погиб в морском порту при атаке БПЛА на Туапсе

В Туапсе произошла массированная атака беспилотников, в результате которой погиб человек и пострадал еще один, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.

Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина, — говорится в публикации.

Оперативная обстановка контролируется, глава муниципалитета Сергей Бойко регулярно докладывает о развитии ситуации. В районе морского порта зафиксировано возгорание, на месте работают экстренные службы, констатировал политик.

Кроме того, падение обломков БПЛА привело к повреждениям в различных частях города. Пострадало остекление зданий, включая начальную школу, детский сад, музей, храм, жилой многоквартирный дом, а также газопровод.

Ранее стало известно, что при ударе БПЛА по Брянской области пострадали два мирных жителя. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что очередная атака произошла в селе Зерново Суземского района.