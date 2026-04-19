Два человека попали в больницу после атаки ВСУ на Брянскую область

При ударе БПЛА по Брянской области пострадали два мирных жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Очередная атака произошла в селе Зерново Суземского района.
Украинские военные нанесли удар дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю. По предварительным данным, атака была целенаправленной — беспилотник поразил именно легковой автомобиль, в котором находились люди.
К сожалению, ранены два мирных жителя, — написал Богомаз.
Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где сейчас проходят необходимое лечение. Специалисты оказывают им всю требуемую помощь.
Ранее сообщалось, что в Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают массированную атаку украинских беспилотников. На данный момент сбито восемь БПЛА.
До этого стало известно, что в Куйбышевском районе Донецка после атаки Вооруженных сил Украины вспыхнули пассажирские автобусы. Удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов, проинформировал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.