Автобусы вспыхнули в Донецке из-за действий ВСУ Кулемзин: возгорание автобусов произошло в Донецке в результате ударов ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка после атаки Вооруженных сил Украины вспыхнули пассажирские автобусы. Удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание автобусов. Вследствие атаки было уничтожено и повреждено несколько автобусов, — написал он.

Инцидент произошел вечером 19 апреля, информация о последствиях в данный момент уточняется. По предварительным данным, в результате прямого попадания дрона огонь охватил несколько единиц общественного транспорта. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место, однако к моменту начала тушения пламя успело нанести серьезный ущерб.

В настоящий момент специалисты устанавливают точное количество уничтоженной техники. О пострадавших среди гражданского населения не сообщается.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что действия Вооруженных сил Украины в Донбассе квалифицированы как геноцид. В публикации говорится, что материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.