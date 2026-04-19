СК квалифицировал как геноцид действия ВСУ в Донбассе

Действия Вооруженных сил Украины в Донбассе квалифицированы как геноцид, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале. В публикации говорится, что материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.

В ведомстве указали, что действия украинских вооруженных формирований привели к существенному сокращению численности населения Донецкой и Луганской народных республик. В результате погибли почти 5 тыс. мирных жителей, а свыше 13 тыс. человек получили ранения. Было разрушено большое количество жилых домов, медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры и культурных организаций.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет соблюдать режим тишины. Однако после его окончания Минобороны РФ сообщило, что выявило 6558 нарушений со стороны ВСУ.