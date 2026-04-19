19 апреля 2026 в 11:45

Действия ВСУ в Донбассе признали геноцидом

Действия Вооруженных сил Украины в Донбассе квалифицированы как геноцид, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале. В публикации говорится, что материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.

В ведомстве указали, что действия украинских вооруженных формирований привели к существенному сокращению численности населения Донецкой и Луганской народных республик. В результате погибли почти 5 тыс. мирных жителей, а свыше 13 тыс. человек получили ранения. Было разрушено большое количество жилых домов, медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры и культурных организаций.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет соблюдать режим тишины. Однако после его окончания Минобороны РФ сообщило, что выявило 6558 нарушений со стороны ВСУ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

