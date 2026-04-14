14 апреля 2026 в 06:56

В МИД РФ оценили итоги пасхального перемирия с Украиной

Мирошник: Киев не способен отвечать на гуманные шаги России

Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы.

Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения, — написал Мирошник.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Режим действовал с 16:00 субботы до ночи на понедельник.

В Кремле заявляли, что Москва рассчитывала на аналогичные действия со стороны Киева. Российским войскам поручили соблюдать режим прекращения огня, но быть готовыми пресечь возможные провокации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет соблюдать перемирие и действовать зеркально. Однако по завершении режима тишины от Минобороны РФ последовали сообщения о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об итогах переговоров с Украиной. По его словам, на данный момент взаимодействие не принесло результатов. Он добавил, что специальная военная операция продолжается.

