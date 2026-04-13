В Кремле оценили итоги переговоров по Украине Песков: пока переговоры по Украине не принесли результатов, СВО продолжается

Переговоры по Украине пока не принесли результатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он добавил, что специальная военная операция продолжается.

Мы нацелены на то, чтобы достигнуть своих целей в контексте Украины. Для нас было бы предпочтительнее достигнуть целей путем политико-дипломатических переговоров, но до тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция, — сказал Песков.

Ранее он отмечал, что Москва ожидает от США активного включения в процесс урегулирования ситуации вокруг Украины. Он подчеркивал, что российская сторона рассчитывает на скорое возобновление консультаций в трехстороннем формате.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что переговорные контакты по украинской теме сохраняются, но полноценный диалог долгое время не развивался. Он пояснил, что взаимодействие продолжается в неформальном и закрытом формате. По его словам, американские представители в последнее время заняты другими внешнеполитическими задачами.