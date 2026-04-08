Кремль надеется, что США найдут время для серьезного разговора по Украине

Москва рассчитывает, что американская сторона в ближайшее время сможет уделять больше внимания урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он отметил, что в Кремле ждут возобновления консультаций в трехстороннем формате.
В целом это не совсем взаимосвязанные процессы. Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами. Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем, — заявил представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что диалог о мирном урегулировании украинского кризиса по-прежнему находится в замороженном состоянии. По словам пресс-секретаря российского лидера, американская сторона в настоящее время сосредоточена на решении иных задач.
Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что трехсторонние переговоры по украинскому вопросу отложены на неопределенный срок. Эксперт связал это с тем, что Соединенные Штаты в настоящий момент сосредоточены на урегулировании ближневосточного кризиса.