В Кремле заявили об устойчивости российских банков на фоне санкций Песков: санкции не мешают российским банкам сохранять устойчивость

Нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость, получать большую прибыль и развиваться, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы. Представитель Кремля напомнил, что крупнейшие банки страны уже давно находятся под внешними ограничениями, сообщила в МАКСе пресс-служба Кремля.

Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, — это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями», — напомнил представитель Кремля. «Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности, — подчеркнул он.

Песков добавил, что на рынке также присутствуют компании, обеспечивающие полный спектр услуг для внешнеторговых операций.

Он также назвал текущую ситуацию в российском банковском секторе стабильной и полностью контролируемой государством. Отечественная экономика, по его словам, уже давно адаптировалась к внешнему давлению. Представитель Кремля напомнил, что Центробанк круглосуточно и очень внимательно следит за развитием событий на рынке. Для поддержания долгосрочной устойчивости всей финансовой системы профильными ведомствами оперативно принимаются все необходимые защитные меры, резюмировал он.