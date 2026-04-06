В Кремле рассказали о ситуации с переговорами по украинскому треку Песков констатировал продолжение паузы в переговорах по Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине по-прежнему приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, американская сторона в настоящий момент занята другими делами.

Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе — у американцев много дел, других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что украинцы продолжают свой разговор с американцами, а Россия, в свою очередь, также продолжает обмен информацией с США по имеющимся каналам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул. В ходе поездки он обсудил с турецким лидером переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Зеленским заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Анкара «считает важным обеспечение надежности энергоснабжения», а также все еще поддерживает переговоры как меру урегулирования украинского конфликта.