Зеленский неожиданно прибыл в Стамбул во время «переговорного затишья» Зеленский прибыл в Стамбул ради встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул, сообщила администрация лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Х. В ходе поездки он планирует обсудить переговорный процесс по урегулированию конфликта.

В ходе встреч, которые пройдут в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной и региональные события, а также усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украине вызвана занятостью США на Ближнем Востоке. По его словам, проблема никак не связана с условием, поставленным Киеву о выводе ВСУ с территории Донбасса.

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Россия сомневается в способности США выступать нейтральным посредником в переговорах по Украине из-за их агрессивных действий против Ирана. По его словам, пауза в трехсторонних консультациях связана не только с процедурными вопросами, но и с фундаментальным недоверием к вашингтонской дипломатии.