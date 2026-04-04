Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры по Украине Эрдоган заявил Зеленскому о важности судоходства в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Анкара «считает важным обеспечение надежности энергоснабжения», а также все еще поддерживает переговоры как меру урегулирования украинского конфликта.

Наш регион нуждается в большем мире и стабильности, — констатировала канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что Турция намерена увеличить объем взаимной торговли с Украиной. Он также назвал позитивными впечатления от развития отношений Киева со странами Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Анкара вновь выразила готовность выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил это в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также отметил, что Турция ожидает нового раунда консультаций на своей территории.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с кенийским коллегой Мусалией Мудавади заявил, что уже согласованные параметры мирного урегулирования украинского кризиса срываются киевской стороной.