Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 19:38

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры по Украине

Эрдоган заявил Зеленскому о важности судоходства в Черном море

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Анкара «считает важным обеспечение надежности энергоснабжения», а также все еще поддерживает переговоры как меру урегулирования украинского конфликта.

Наш регион нуждается в большем мире и стабильности, — констатировала канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что Турция намерена увеличить объем взаимной торговли с Украиной. Он также назвал позитивными впечатления от развития отношений Киева со странами Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Анкара вновь выразила готовность выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил это в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также отметил, что Турция ожидает нового раунда консультаций на своей территории.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с кенийским коллегой Мусалией Мудавади заявил, что уже согласованные параметры мирного урегулирования украинского кризиса срываются киевской стороной.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.