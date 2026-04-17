Киев назвал место и состав возможной встречи Зеленского с Путиным Сибига: Украина готова к встрече Зеленского и Путина в Турции

Киев готов провести в Турции встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также, возможно, главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе 5-го Анталийском дипломатическом форуме. Он подчеркнул, что его страна рассчитывает на помощь турецких друзей в организации встречи на высшем уровне.

Мы рассчитываем на наших турецких друзей в организации встречи на уровне лидеров. Мы готовы к этой встрече также в Турции — встрече между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и, возможно, Трампом, — сказал Сибига.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, он не рассматривает очные переговоры с российским лидером в Киеве или Москве.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. Он добавил, что в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.