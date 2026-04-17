17 апреля 2026 в 15:01

Киев назвал место и состав возможной встречи Зеленского с Путиным

Сибига: Украина готова к встрече Зеленского и Путина в Турции

Здание правительства Украины в Киеве Здание правительства Украины в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев готов провести в Турции встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также, возможно, главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе 5-го Анталийском дипломатическом форуме. Он подчеркнул, что его страна рассчитывает на помощь турецких друзей в организации встречи на высшем уровне.

Мы рассчитываем на наших турецких друзей в организации встречи на уровне лидеров. Мы готовы к этой встрече также в Турции — встрече между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и, возможно, Трампом, — сказал Сибига.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, он не рассматривает очные переговоры с российским лидером в Киеве или Москве.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. Он добавил, что в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем на территории России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Американские авианосцы близ Ирана остались без еды
Китайская компания запатентовала «туалет в автомобиле»
Несколько самолетов НАТО одновременно кружат у берегов Крыма
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

