Зеленский перечислил страны, где готов встретиться с Путиным Зеленский: встреча с Путиным может пройти в США, Европе или на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. В интервью итальянской радиостанции RAI он отметил, что не готов к очным переговорам со своим коллегой в Киеве или Москве.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине и не будет создавать препятствий с собственной стороны. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. Он добавил, что в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.

Политолог Александр Перенджиев заявлял, что трехсторонние переговоры по украинскому конфликту отложены на неопределенный срок. Он отметил, что это связано с тем, что сейчас США сосредоточены на ближневосточном кризисе.