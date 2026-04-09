Мирошник высказался о возобновлении переговоров по Украине

Россия готова к возобновлению переговоров по Украине и не будет создавать препятствий со своей стороны, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.

Необходимо согласие трех сторон (Россия, США и Украина. — NEWS.ru), для того чтобы вести переговорную деятельность в этом формате. <...> В любом случае с российской стороны, я думаю, не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса, — сказал Мирошник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: процессы украинского и иранского урегулирования не являются полностью взаимосвязанными. По его словам, они связаны лишь опосредованно.

До этого Песков рассказал, что переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса остается приостановленным. По его словам, в настоящее время внимание американской стороны сконцентрировано на других вопросах.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение, что трехсторонние переговоры по украинской проблематике перенесены на неопределенный период. Аналитик объяснил это тем, что сейчас все внимание Соединенных Штатов сконцентрировано на разрешении кризиса на Ближнем Востоке.