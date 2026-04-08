Песков объяснил, насколько связаны переговоры по Украине и Ирану

Процессы украинского и иранского урегулирования не являются полностью взаимосвязанными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они связаны лишь опосредованно, передает ТАСС.

В целом, это не совсем взаимосвязанные процессы. Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами, — сказал Песков.

В Кремле надеются, что в обозримой перспективе у США появится больше времени и возможностей для встреч в трехстороннем формате. Песков подчеркнул, что в России по-прежнему высоко ценят миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента США Дональда Трампа на украинском треке.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса остается приостановленным. По его словам, в настоящее время внимание американской стороны сконцентрировано на других вопросах.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение, что трехсторонние переговоры по украинской проблематике перенесены на неопределенный период. Аналитик объяснил это тем, что сейчас все внимание Соединенных Штатов сконцентрировано на разрешении кризиса на Ближнем Востоке.