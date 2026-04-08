08 апреля 2026 в 12:58

Песков объяснил, насколько связаны переговоры по Украине и Ирану

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Процессы украинского и иранского урегулирования не являются полностью взаимосвязанными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они связаны лишь опосредованно, передает ТАСС.

В целом, это не совсем взаимосвязанные процессы. Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами, — сказал Песков.

В Кремле надеются, что в обозримой перспективе у США появится больше времени и возможностей для встреч в трехстороннем формате. Песков подчеркнул, что в России по-прежнему высоко ценят миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента США Дональда Трампа на украинском треке.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса остается приостановленным. По его словам, в настоящее время внимание американской стороны сконцентрировано на других вопросах.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение, что трехсторонние переговоры по украинской проблематике перенесены на неопределенный период. Аналитик объяснил это тем, что сейчас все внимание Соединенных Штатов сконцентрировано на разрешении кризиса на Ближнем Востоке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

