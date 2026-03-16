Достигнутые ранее договоренности по урегулированию ситуации на Украине саботируются Киевом, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Кении Мусалией Мудавади. По его словам, которые приводит РИА Новости, кенийская сторона получила данные о нынешнем положении дел в сфере украинского урегулирования.

Договоренности, которым Россия была привержена, начиная с 2022 года вплоть до года нынешнего, они саботируются украинской стороной, — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг». По его словам, это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует соответствующую информацию, как только она появится.