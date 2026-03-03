Лавров назвал условие, которое РФ не примет при урегулировании на Украине Лавров: Россия не согласится на сохранение вооруженного врага у своих границ

Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом. По его словам, это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу. Трансляция мероприятия шла на сайте МИД РФ.

Соглашаться на прекращение боевых действий в условиях, когда это включает в себя сохранение вооруженного Европой твоего врага, и врага, которого Европа нацеливает на новую войну против России, — ну, наверное, это прямо противоречит нашим интересам и здравому смыслу, — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта пройдет с 5 по 8 марта. По его словам, пока встречу никто не отменял. Возможной площадкой может стать Турция или Швейцария.