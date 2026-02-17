НАТО оказалось на грани демилитаризации из-за СВО, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в разговоре с британским дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале. По словам эксперта, всему виной необдуманная политика Североатлантического альянса относительно России. Мартьянов обратил внимание, что Россия еще даже не воюет, а Запад уже столкнулся с катастрофическими последствиями.

Они действительно решили подразнить медведя, а медведь просто проснулся. И дело в том, что они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать... Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить! — отметил он.

Ранее сообщалось, что Запад послал четкий сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.