17 февраля 2026 в 07:26

«Если русские начнут воевать»: Западу дали совет не «дразнить медведя»

Аналитик Мартьянов: НАТО оказалась на грани демилитаризации из-за СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
НАТО оказалось на грани демилитаризации из-за СВО, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в разговоре с британским дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале. По словам эксперта, всему виной необдуманная политика Североатлантического альянса относительно России. Мартьянов обратил внимание, что Россия еще даже не воюет, а Запад уже столкнулся с катастрофическими последствиями.

Они действительно решили подразнить медведя, а медведь просто проснулся. И дело в том, что они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать... Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить! отметил он.

Ранее сообщалось, что Запад послал четкий сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

